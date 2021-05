Marina Łuczenko PRZYPADKIEM pokazała twarz Liama (FOTO)

Marina Łuczenko zdecydowanie nie należy do osób, które stronią od medialnej uwagi. Choć sama chętnie gości na łamach portali plotkarskich, to, podobnie jak jej serdeczna koleżanka Anna Lewandowska, zaciekle walczy o prywatność swojej pociechy. Żona Wojciecha Szczęsnego do tej pory pokazywała Liama wyłącznie tyłem i nic nie wskazuje na to, aby miała wkrótce zmienić zdanie.