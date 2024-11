Mariola Bojarska-Ferenc domaga się przeprosin od Kingi Dobrzyńskiej: "Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że mnie nie lubi"

Piękną rozmowę przeprowadziła ze mną Klaudia Carlos, ale okazało się, że szefowa mnie nie lubi. "Nielubienie" wystarczy, żeby nie móc pracować w swoim zawodzie. Także, sorry, coś dziwnego się tutaj zadziało - zaczęła swoją wypowiedź, a dopytana o to, skąd wie, że Kinga Dobrzyńska jej nie lubi, dodała: Powiedziała mi to - zadzwoniła do mnie i powiedziała, że mnie nie lubi i mogę się realizować na Instagramie, ale nie u niej w programie. Z tego, co wiem, jest na zwolnieniu, więc nie kopmy leżącego. Mam nadzieję, że telewizja się zmieni, że kiedyś doczekam się "przepraszam" za osobę, która mnie obraziła - przyznała.