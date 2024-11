Mariolka ze "Świata według Kiepskich" WRÓCIŁA do telewizji. Poznalibyście ją?

Godziłam ze sobą szkołę, treningi siatkówki i "Kiepskich". Miałam sporo obowiązków. Nie chciałam zaniedbać żadnej ze swoich aktywności. Tak samo przykładałam się do nauki, sportu i pracy w serialu. Mocno mnie to ukształtowało - wspominała podczas rozmowy z "Plejadą"

Barbara Mularczyk zniknęła z telewizji. Po przerwie pojawiła się na szklanym ekranie

Kilka miesięcy temu gwiazda wyznała, że jest gotowa wrócić do pracy. Niedługo później Mularczyk pojawiła się gościnnie w kryminalnym serialu "Dzielnica strachu". Okazuje się, że to nie koniec jej nowych, zawodowych doświadczeń. Gwiazdę "Kiepskich" można było też zobaczyć we wtorek 12 listopada w popularnym serialu "Lombard. Życie pod zastaw" emitowanym na TV Puls. Czyżby to miało oznaczać, że 40-latka będzie już coraz częściej gościć na szklanym ekranie?