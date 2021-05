Mariusz Adam Ryjek nie żyje. Bliscy zorganizowali zbiórkę pieniędzy na pogrzeb

Kolka 11 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Co to za nowa moda na zbiórki na pogrzeb? Trzeba mieć tupet. Żeby się bawić to kasa była a jak trzeba pochować to nagle ubogi 😏 ZUS wypłaci kasę to sobie człowieka pochowają. Godny pogrzeb to nie jest bogaty pogrzeb. Zwłaszcza, że już na wstępie widać, że godności za grosz.