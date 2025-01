Mariusz Pudzianowski prezentuje kolejną złotą myśl i przekonuje, że każdy może osiągnąć sukces finansowy: "Biedny to jest tylko leń"

panie Pudzian nie każdy w życiu ma takie szczęście jak pan żeby zarabiać dużą kasę za walenie innych po ryju moi rodzice całe życie żiężko pracowali na roli od rana do nocy od poniedziałku do niedzieli nie mając urlopu żyjąc tylko na kredytach, żyjąc w biedzie dopiero teraz na starość odżyli bo mają teraz stały dopływ gotówki i nie muszą się martwić co miesiąc po 46 latach pracy matka dostaje 1600zł emerytury a ojciec 1900 i cieszą się z tego co teraz mają bo całe życie klepali biedę !