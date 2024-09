Mariusz Szczygieł szczerze o coming oucie w show Richardson: "Żałuję, że nie zrobiłem tego WCZEŚNIEJ". Zdradził, czy mierzy się z homofobią

Mariusz Szczygieł dokonał coming outu. Jak się z tym czuje?

Przede wszystkim czuję się bardzo wolny , czuję się facetem, który nie nosi żadnego ciężaru. (...) Żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. To jest wyzwalające - powiedział w The Richardson Talk.

Mariusz Szczygieł o homofobii

Zapytany zaś o to, czy spotyka się z homofobią , odparł, że na co dzień na ulicy "prawie w ogóle", jednak w sieci zdarzy mu się przeczytać jakiś nieprzyjemny komentarz. 58-latek zapewnia jednak, że nie zamierza się tym przejmować.

Oczywiście dostaję na Instagramie z nieznanych kont jakieś hejty , ale tym się nie mogę przejmować. Albo ktoś pisze, że jestem durniem, to wiem, że nie jestem durniem, więc się tym nie przejmuję. Mogę się przejąć krytyką, która jest konstruktywna, merytoryczna.

Mariusz Szczygieł epatuje homoseksualizmem?

Szczygieł odniósł się również do przytyków, z którymi mierzą się osoby homoseksualne. A mianowicie do tego, po co mówią o swojej orientacji i nią epatują.