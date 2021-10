"Markowa" Agnieszka Woźniak-Starak w marynarce za 11 tysięcy i z torebką za 15 odbiera sukienkę z showroomu (ZDJĘCIA)

Dolcze 21 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Auto rozumiem. A jeżeli chodzi o tak zawrotną cenę ciuchów czy torebki- to nawet mając kasę, trochę bym się zastanawiała. Nie aż za tyle. Gdybym dostała do reklamowania to spoko. Mogę mieć. Jeżeli kupić- musialaby mi się straaaasznie podobać. I to raz na jakiś czas zakupy w takich kwotach. Nie twierdzę że byle g...o należy kupować. Ale takie kwoty... Za takie rzeczy...- ja bym inwestowała w coś co rozmnoży tą kasę a nie wrzucała do pralki.