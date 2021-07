Marta Andretti wspomina dzieciństwo z Joanną Krupą: "Mama pracowała w fabryce. Tak naprawdę to Asia mnie wychowała"

Iza 1 godz. temu zgłoś do moderacji 209 12 Odpowiedz

Są do siebie podobne. Obie piękne . Szacun Joanno. Pewnie dlatego jest u niej (Joanny) tak normalnie, bez zadęcia. Zna życie. Wie co to odpowiadać za drugiego człowieka. Wie co to ciężka praca. I wie, że w życiu nie zawsze jest pięknie i kolorowo. Lubię ją za to kim jest. Lubię za to, że zawsze wie jak się zachować. I zawsze wie co mówi.