Marta Linkiewicz pochwaliła się mięśniami brzucha. Internauci zachwyceni: "Najseksowniejszy koksu na dzielni" (FOTO)

Wszyscy święci, jakby nie odwalali patologii jako nastolatkowie/ młodzi dorośli. Laska miała tak przekichane w Warszawie, że to, że nie trafiła do choroszczy to cud. Teraz konsekwentnie ciśnie w sport i myślę, że sporo pogubionych nastolatek może się tym zainspirować. A wiecznie po niej cisnacym, przypominam że Jezus rozgrzeszał gorszych :*