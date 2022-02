Marta Manowska odpowiada na obraźliwy komentarz internautki. Poszło o BRAK MAKIJAŻU

Marta Manowska cieszy się sporą sympatią widzów TVP praktycznie od zawsze. Do tej pory prowadząca "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości" raczej nie zmagała się z jawnymi przejawami niechęci, co zawdzięcza medialnemu wizerunkowi empatycznej "dziewczyny z sąsiedztwa". Wygląda jednak na to, że internetowy hejt nie ominął także i jej.