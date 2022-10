Marta Manowska relacjonuje swoje włoskie La Dolce Vita z TAJEMNICZYM mężczyzną u boku. Fani: "PIERŚCIONEK na serdecznym palcu?!" (ZDJĘCIA)

Kilka tygodni temu szczególnie głośno było o Marcie Manowskiej, bo prezenterka pożegnała się z jedną fuchą w TVP. Okazało się bowiem, że nie będzie dłużej zaangażowana w "The Voice Senior" . Produkcja informowała jednak, że przed nią "nowe wyzwania", a Manowską wciąż można oglądać między innymi w "Rolnik szuka żony" , który to rozsławił ją na całą Polskę. Niedawno okazało się również, że sporo dzieje się w życiu prywatnym dziennikarki.

Manowska została sfotografowana na Półwyspie Helskim w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Marta i jej towarzysz najwidoczniej dobrze czuli się w swoim towarzystwie, bo nie szczędzili sobie czułych gestów. Nie sposób było nie zauważyć, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Para trzymała się za ręce i przytulała. Jakiś czas temu gwiazda TVP łączona była z Robertem Bodziannym - bratem jednego z uczestników "Rolnika". Wygląda jednak na to, że ich relacja należy już do przeszłości.

Manowska nie zwiedza jednak sama. Na kilku zdjęciach można zauważyć bowiem męskie dłonie. Para zafundowała sobie nawet takie same bransoletki. Marta nie pochwaliła się fanom, kto towarzyszy jej we włoskich wakacjach, ale ci przekonani są, że to coś poważnego, bo jedna z internautek zagadnęła dziennikarkę o... pierścionek. Na jednym zdjęciu celebrytka trzyma kieliszek, w którym zanurzona jest biała róża. Obserwatorka od razu dostrzegła na serdecznym palcu pewną błyskotkę...