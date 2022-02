Marta Manowska WYPIERA SIĘ związku z Robertem Bodziannym! "To mój KOMPAN Z PODRÓŻY"

paw 34 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Nie mam nic do Pani Marty, ale jak usłyszałam dziś w PnŚ, że cała Polska żyła 4-dniową wyprawą ww osoby do Ameryki Środkowej, a o samej Pani Marcie, że jest podróżniczką.. No litości czy jak polecę do Indonezji czyni to ze mnie podróżniczkę? Serio, wszyscy Polacy żyli tą wycieczką?? Tvpis to zagłębie narcyzów. Zapatrzone w siebie bezkrytycznie towarzystwo uważające się za wyrocznie.