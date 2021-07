Marta Warchoł i jej partnerka dziękują za słowa wsparcia po dokonaniu coming outu: "NIE PLANOWAŁYŚMY TEGO"

Od zeszłego roku Polska utrzymuje niechlubne pierwsze miejsce w rankingu najbardziej homofobicznych krajów Unii Europejskiej. Mimo to coraz więcej osób publicznych decyduje się na coming out, tym samym dodając odwagi innym żyjącym "w szafie" . W ostatnich latach na taki krok zdecydowali się między innymi Qczaj, Sylwia Chutnik, Łukasz Jakóbiak czy - stosunkowo niedawno - Andrzej Piaseczny.

Tydzień po publikacji romantycznej fotografii dziennikarka postanowiła odnieść się do szumu, jaki niespodziewanie wywołała w sieci. Warchoł wyjawiła, że jej orientacja od dawna nie była żadną tajemnicą dla rodziny i znajomych. Niezamierzony "coming out" przyniósł jednak sporo dobrego.

Przyszedł czas, żeby napisać kilka słów o zdjęciu jakie wrzuciłam i tym co ono wywołało - napisała Marta. Drodzy, przede wszystkim dziękujemy za morze wspaniałych, ciepłych słów! Każdy komentarz, każda emotka dużo dla nas znaczą. Wiadomości jakie od Was dostałyśmy uskrzydlają, niestety, zdarzały się też takie, które przykro było czytać - o życiu w ukryciu czy strachu.

To, co zostało nazwane w przestrzeni publicznej "coming outem", dla nas jest na szczęście, po prostu, codziennością - bo od lat mamy wsparcie rodziny, przyjaciół i znajomych z pracy.

Do teraz nie potrafimy zrozumieć, co się stało, że zdjęcie dotarło do każdego zakątka internetu. Nie planowałyśmy tego, ale skoro już tak się wydarzyło to mamy nadzieję, że przyniesie to coś dobrego i doda sił tym, którzy ich potrzebują. Wierzę, że się uda.