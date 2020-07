Marta Wierzbicka szczerze o odchudzaniu: "Nie jestem fanką postów, robią lekkie SPUSTOSZENIE W ORGANIZMIE"

Grzegorz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 58 5 Odpowiedz

To jest anoreksja. Sam to mialem. Ona po prostu ma tendencje do tycia i taka budowę. Jak to się mówi „ jest grubej kości”. Żeby mieć XS gloodzilem się, ale z czasem przekonałem się, że to nie tedy droga. Teraz widzę, ze na zdjęciach z gimnazjum miałem wiewiórczą twarz i myślałem że wyglądam atrakcyjnie - z perspektywy lat uważam, że jest przeciwnie. Niejedzenie jest bardzo niebezpieczne - nie tedy droga, by schudnąć. Dbajcie o się o siebie.