Marta Wierzbicka z torebką za 7,5 tysiąca drepcze w adidasach przez zaśnieżone ulice (ZDJĘCIA)

30 stycznia Wierzbicka obchodzi ważne święto - tego dnia przypadają jej urodziny, w tym roku 30-ste. Z tej okazji Martę zaproszono do Dzień Dobry TVN, gdzie Marcin Prokop i Dorota Wellman przekazali jej wideo z życzeniami od bliskich. Po wizycie w śniadaniówce świeżo upieczona 30-latka została "dopadnięta" przez czyhających przed studiem paparazzi, którzy uwiecznili ją na zdjęciach, gdy człapała do zaparkowanego nieopodal samochodu. Zwykle stawiająca na minimalizm w modzie Marta miała na sobie czerwoną wzorzystą sukienkę, na którą narzuciła fantazyjny płaszcz w kratkę z niebieskimi elementami. Do tego dobrała elegancką czarną torebkę ukochanej przez gwiazdy marki Bottega Veneta za 7,5 tysiąca złotych oraz błękitną czapkę Acne za 550 złotych oraz adidasy.