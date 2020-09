Marta Wierzbicka zdradza, jaki był jej rekord wagi: "Miałam problemy zdrowotne"

Hnk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz gadanina że 64 to już grubas?!! Przecież to normalna waga jak np ma się wzrost 170cm. To co teraz się robi z głowami młodych dziewczyn to porażka, właśnie przez takie gadanie tracą pewność siebie i popadają w anoreksję!!! Jak można gadać takie bzdury że waga 64 kg to tragedia?