Marta Żmuda Trzebiatowska świętuje 9. rocznicę ślubu z młodszym o pięć lat Kamilem Kulą. Mało kto wie, jak się poznali

5 lat roznicy to zadna roznica - w zlym stylu wypominac zwlaszcza kobiecie. gdyby jej maz byl 5 lat starszy, pudelek nic by na ten temat nie napisal. Nawet by nie wspomnial. Facet musi byc dobre 20 lat starszy zeby ktos zaczal sie interesowac roznica wieku. I czesto prawi sie komplementy takiemu "mlodzieniaszkowi" co po 50tce plodzi dzieci.