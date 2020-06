Martyna Wojciechowska grzmi: "Nasze dzieci NIE MAJĄ EDUKACJI SEKSUALNEJ, nie rozumieją, co się dzieje z ich ciałami!"

Roxi 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Ale wy głupoty piszecie, „dowiedzą się w internecie” chyba włączając pornosa,a przed tym powinniśmy ich chronić.Włśnie po to powinno się o tym mówić w szkole,żeby dzieci nie szukały informacji w internecie.Druga sprawa jak mała dziewczyna lub chłopciec sa molestowali przez wujka itp. I nie mają pojęcia,że dzieje im sie krzywda, a potem odbija sie mocno to na ich psychice i gdyby dowiedzieli się odpowiednio szybko l,że to jest złe, może nigdy nie doszło by do tej tragedii i od razu powiadomili by rodziców lub inne zaufane osoby.Nie wiecie,że nasz rząd zabronił edukacji seksualnej ?!Chcą zrobić z nas ciemnogród.A to jest bardzo potrzebne,żeby takie zajęcia w szkole były!!