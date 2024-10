Martyna Wojciechowska o Agacie Dudzie: "Towarzyszy mi poczucie smutku i zmarnowanej szansy"

Absolutnie. Jolanta Kwaśniewska jest w ogóle wspaniałą kobietą, w każdym wymiarze (...). To jest kobieta, która miała moc, miała dostęp do mediów i wykorzystała to w najpiękniejszy, najwspanialszy możliwy sposób. Rzeczywiście to jest kobieta, o której można powiedzieć, że jest wszechmocna, bo zmieniła świat, nie tylko, który był wokół niej - zmieniła całą Polskę - podkreśliła.

Martyna Wojciechowska podzieliła się refleksją na temat Agaty Dudy

Jest mi bardzo przykro, jest mi bardzo żal tej niesamowitej szansy, przed którą stała pani prezydentowa i jej nie wykorzystała. Szansy do mówienia o rzeczach ważnych, do reprezentowania kobiet, do reprezentowania tych, którzy głosu nie mają i do nagłaśniania w ogóle ważnych spraw. Więc to, co mi towarzyszy, to poczucie smutku i zmarnowanej szansy - skwitowała gorzko Martyna Wojciechowska.