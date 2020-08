Martyna Wojciechowska o tragedii w Bejrucie: "Poznałam tam wielu serdecznych Libańczyków, BĄDŹCIE SILNI"

We wtorek międzynarodowe media donosiły o potężnej eksplozji, do której doszło w stolicy Libanu, Bejrucie. Do wybuchu doszło obok portowego silosu, a jego skutki odczuwalne były nawet na oddalonym o 240 kilometrów Cyprze. Eksplozja całkowicie zniszczyła pobliskie budynki i uszkodziła większość elementów architektury miasta w promieniu kilku kilometrów od miejsca tragedii.