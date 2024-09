Martyna Wojciechowska ujawnia tajniki swojej diety. Te produkty wyklucza z jadłospisu (WIDEO)

W rozmowie z reporterem Pudelka, którą przeprowadzono podczas imprezy z okazji 15. urodzin programu "Kobieta na krańcu świata", dziennikarka rzuciła więcej światła na swoje podejście do dbania o zdrowie i formę. 46-latka przyznała, że to regularne ćwiczenia stanowią klucz do utrzymania dobrej kondycji i pięknej sylwetki.

Ja nie szaleję w żadną stronę. Jak jestem w Polsce i mogę rozsądnie wybierać, to w ogóle wykluczyłam mleko ze swojej diety i produkty mleczne, bo po prostu mi to nie służy. Staram się uważać z glutenem cukrem czy wysoko przetworzonym jedzeniem, ale to wszystko. Natomiast jak jadę na drugi koniec świata, nigdy nie odmawiam, kiedy na przykład ktoś mnie czymś częstuje. Dostajesz z reguły to, co jest najlepsze, bo dla gości jest to, co jest najlepsze, więc nie wypada odmówić. A po drugie tam na krańcach świata nie ma produktów wysokojakościowych i jeśli mam być szczera, jem co jest i cieszę się, że jest.