Marzena Rogalska uderza w Snoop Dogga za udostępnienie filmiku z "gwoździem programu": "ANI TROCHĘ nie jest to dla mnie ZABAWNE"

Sześć lat temu w jednym z odcinków "Pytania na Śniadanie" doszło do mrożącego krew w żyłach zdarzenia. W studiu śniadaniówki gościł niejaki "pan Ząbek" - iluzjonista, który z pomocą Marzeny Rogalskiej miał wykonać sztuczkę z gwoździem. Niestety "pokaz" zakończył się zranieniem dziennikarki, która na oczach widzów krzyknęła z bólu, gdy ostry kawałek metalu wbił jej się w dłoń.

Jak to często bywa w przypadku tego typu wpadek na wizji, nagranie momentalnie stało się viralem, i to nie tylko w Polsce. Wbrew zapewnieniom samych zainteresowanych, wielu internautów podchodziło do filmiku ze sporym sceptycyzmem, twierdząc, że zarówno "magik", jak i prowadzący śniadaniówkę zrobili widzom dowcip na szeroką skalę, który w zamierzeniu miał wpłynąć na wzrost słupków oglądalności.