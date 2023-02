Marzena Wieczorek zwyciężyła drugą edycję "Big Brothera". Dziś trzyma się z dala od show biznesu

ona 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O czym wy bredzicie że szoł business ją nie zepsuł. hahah śmiech na sali. Nie dostała żadnych propozycji do reklamy, filmu itp. Jeśli jej nawet odbiło po wygranej to nikt nie wie czy jej odbiło czy nie bo gazety o tym nie pisały. Czy zainwestowała te pieniadze czy przetańczyła nikt z was się nie dowie. Zresztą co to kogo.