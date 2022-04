"Mask Singer". Ujawniono, kto był Kotem! Widzowie oburzeni reakcją jurorów: "WSTYD, brak taktu i kultury!"

W najnowszym odcinku ujawniono tożsamość kolejnej osoby. Publiczności tym razem najmniej przypadły do gustu sceniczne poczynania Kota i Koguta. I to właśnie oni stoczyli ostateczny pojedynek. W starciu lepszy okazał się Kogut, który trafił do półfinału. Zdemaskowano zaś Kota, którym okazał się być... Marcinem Millerem!

Wiedziałam, że to Marcin!; Wiedziałam, zdradził go ten śpiew!; Mój typ od samego początku, ten charakterystyczny głos jest tylko jeden; Od pierwszego odcinka wiedziałem; Głos nie do podrobienia; To była prościzna - piszą na instagramowym profilu "Mask Singer" niezaskoczeni widzowie.