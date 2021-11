Mateusz Damięcki sympatycznie o spotkaniu z Marcinem Dubielem: "Byłem zmęczony nim, tym, jak się wypowiada i CO MA W GŁOWIE"

Niedawno Mateusz Damięcki miał nie lada okazję do popisania się swoją wszechstronnością, angażując się w nową produkcję Cypriana Olenckiego, która znacznie odbiega od wypełniających portfolio aktora komedii romantycznych. Gwiazdor w Furiozie wcielił się w nietypową dla siebie rolę wytatuowanego kibola, co było zupełnie nowym doświadczeniem w jego karierze.

U Kuby spotkałem się z człowiekiem, który mnie w pewnym sensie przestraszył, z drugiej strony zafascynował, z trzeciej całkowicie rozbroił, z czwartej wkurzył na maksa, bo poznałem Marcina Dubiela. Tak się strasznie namęczyłem, jak obserwowałem go podczas jego wejścia, podczas jego wywiadu . Byłem tak zmęczony nim i tym, jak się wypowiada i co ma w głowie. To nie było takie protekcjonalne, wywyższające się zmęczenie, tylko ja sobie pomyślałem, że ten chłopak jest tak inny niż ja i tak inne wartości reprezentuje niż te wartości, które reprezentują mnie bliscy i mi znajomi ludzie - opowiadał przejęty.

Jak zobaczyłem Marcina, to naprawdę się spociłem i poczułem w sobie taki dyskomfort ogromny . I pomyślałem sobie: Boże, czy ja chciałbym, żeby mój syn, który za chwilę wejdzie w świat równoległy, czyli do internetu, żeby napotkał takiego człowieka, jakim jest jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, czyli Marcin - kontynuował przestraszony.

Młode matki do mnie pisały i mówiły "kurczę, tak się cieszyłam i usiadłam, żeby obejrzeć ten program z panem i nagle przysiadł się do mnie mój 10-letni syn i pyta "kto to jest?", a ja musiałam mu wytłumaczyć, że to jest pan Mateusz Damięcki, który jest aktorem i pisze zaangażowane wiersze, a ten młody chłopak mówi "aha, o, Marcin Dubiel!" - mówił zrezygnowany.