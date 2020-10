Matka Chrissy Teigen żegna wnuka w przejmującym nagraniu: "Moje serce boli. Bardzo cię kocham, mały Jacku"

Koko 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Rozumie że przeżywają dziwne by było gdyby nie przeżywali... Tylko po co dawać zdjęcia z przebiegu tego co tam się działo. To są tak prywatne momenty że dawanie tego do internetu jest niepoważne. Era fb, instagrama... Tylko po co? Naprawdę mogli podzielić się ze wszystkimi w zupełnie inny sposób tylko krótkim wpisem. Tu granica jest przekroczona. Jakoś żona Aleca Baldwina nie upubliczniala swojej tragedii a poroniła dwa razy a też są znani. Dużo kobiet jest w takiej sytuacji i jest to bardzo smutne...Tylko granice jakieś trzeba mieć😔