Matka córki Jakuba Rzeźniczaka BRONI GO (!) przed porównaniami do Królikowskiego: "Kubie to ty możesz buty czyścić. WSTYD"

Matka córki Jakuba Rzeźniczaka broni go w obliczu porównań do Antka Królikowskiego

W obliczu opublikowanych nagrań z płaczącą Asią Ewelina postanowiła odnieść się do tych porównań. Co ciekawe, tym razem wzięła Kubę w obronę.

Nie wierzę w to, co zobaczyłam. Porównują cię do Kuby, ale Kubie to ty możesz buty czyścić - zaczęła ostro. Nigdy by czegoś takiego nie zrobił, mimo nie najlepszych stosunków, a na dziecko też płaci. A tak na przyszłość - choroba psychiczna to też choroba, taka jak stwardnienie rozsiane. Jak pan śmie obrażać ludzi zmagających się z chorobami psychicznymi? Wstyd, wstyd, wstyd. Brak słów.