Matka ofiary Dominica D'Agnelica odpowiada na jego "wielki powrót": "Wszystko, co mówisz, TO KŁAMSTWA"

W sobotni wieczór na wideo D'Angelici postanowiła ostatecznie zareagować matka ofiary , z którą mieliśmy okazję porozmawiać zaraz po wybuchu skandalu. Kobieta jest wyraźnie oburzona faktem, że Dominic raz jeszcze próbuje przypodobać się internautom, sugerując przy tym, że to on jest ofiarą zaistniałej sytuacji.

Znowu to samo. Więc to twój brat #iamstefendangelica złożył pełen podpis kursywą na pośladkach mojej córki , jak udokumentowano w dowodzie numer 29, który sama musiałam identyfikować razem z podpisami innych ludzi na innych częściach zgwałconego ciała mojej córki . A ty wracasz sobie na social media jakby nigdy nic i próbujesz manipulować publiką, mówiąc, że: 1. nie zrobiłeś tego; 2. to był najtrudniejszy okres twojego życia; 3. jesteś tak bardzo wdzięczny wszystkim za okazaną ci miłość i wsparcie, które tyle dla ciebie znaczą w tym momencie! Czyli to ty jesteś ofiarą! - grzmi matka ofiary Dominica.

Kobieta zagroziła, że rozważa upublicznienie nagrań, które rozwieją wszelkie wątpliwości co do winy D'Angelici.

To żałosne, że czujesz rzekomo potrzebę "sprawdzania" co u twoich anonimowych fanów, zupełnie jakbyś był tak ważny dla tych młodych ludzi. Desperacko szukasz atencji. Zmuszasz mnie do reagowania za każdym razem, gdy otwierasz swoje usta, ponieważ jedyne, co z nich wypływa, to kłamstwa i próby manipulacji. "Zarzut" z założenia jest przypuszczeniem, że ktoś popełnił przestępstwo, zazwyczaj bez zostawienia po sobie dowodu, a ty sam przyznałeś się do winy! - czytamy.