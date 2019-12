Mąż Ilony Felicjańskiej rozpacza na Instagramie: "Za późno, żeby UMRZEĆ MŁODO"

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia małżeństwo Ilony i Paula Montanów z pewnością zapamięta na całe życie. Ponad tydzień temu para została aresztowana podczas urlopu na Florydzie za "naruszenie nietykalności cielesnej" i zapowiadało się, że będzie zmuszona spędzić zarówno Wigilię, jak i Sylwestra za kratkami. Jak udało nam się ustalić, na każdego z małżonków została nałożona kaucja w wysokości 1500 dolarów , jednak postanowili oni nie uiszczać opłaty, nawet gdy Paula przeniesiono do innego aresztu. Na szczęście, jak poinformował portal Plejada.pl, z pomocą zabłąkanym zakochanym ruszyli przyjaciele z Polski , którzy doprowadzili do uwolnienia przebojowych wczasowiczów.

To jednak nie koniec problemów z prawem Felicjańskiej i Montany. Małżeństwo ma wyznaczone rendez-vous z przeznaczeniem na 9 stycznia. Wtedy właśnie amerykański sąd zadecyduje o ich dalszych losach. Do tego czasu para ma więc sporo dni, aby zastanowić się nad swoim postępowaniem. Jak można wywnioskować z najnowszego, nihilistycznego wręcz wpisu na Instagramie Paula Montany, przedsiębiorca już żałuje, że do całego zajścia w ogóle doszło.