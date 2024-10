Media wyliczyły, jaki majątek odziedziczy syn Liama Payne'a. Prawdziwa fortuna

ludzie. Przecież ta sprawa jest mocno podejrzana. Liam przyjechał do SArgentyny ze swoją dziewczyną na koncert kolegi. Mieli tam być tylko 5 dni ale pobyt przedłużył się do 2 tygodni. Dlatego znudzona partnerka Liam postanowiła wrócić do USA a filmik który nagrała można obejrzeć na Tik Toku. Dziewczyna jest spokojna i szczęśliwa. Liam też był OK. Przed wypadkiem rozdawał autografy. Wiadomo już że do jego pokoju hotelowego przyszły jakieś 2 kobiety których teraz szuka policja. To najprawdopodobniej one przyniodły mu narkotyki. Dla mnie sprawa grubymi nićmi szyta. Ktoś go chciał wykończyć.