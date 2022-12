Media zachwycają się dziećmi księcia Williama i Kate Middleton. George i Charlotte to KOPIE rodziców? (ZDJĘCIA)

Książę William i Kate Middleton zabrali pociechy na świąteczny koncert

Książę William i Kate Middleton na wydarzenie w Opactwie Westminsterskim wybrali się wraz z dwójką pociech, księciem George'em oraz księżniczką Charlotte. Książęca para od jakiegoś czasu regularnie zabiera starsze potomstwo na oficjalne wyjścia, od najmłodszych lat przygotowując dzieci do reprezentowania korony w przyszłości. 9-letni George i jego młodsza o dwa lata siostra są niekwestionowanymi gwiazdami każdego wydarzenia, na którym mają okazję towarzyszyć rodzicom. Nie inaczej było również w przypadku czwartkowego świątecznego koncertu.

Brytyjskie media rozpływają się nad dziećmi Williama i Kate. Książę George i księżniczka Charlotte wyglądają jak kopie rodziców?

Zarówno William i Kate, jak i ich latorośle podczas świątecznego wydarzenia prezentowali się nienagannie. Księżna Walii postawiła na burgundową sukienkę i klasyczne dodatki, jej mąż wybrał zaś śnieżnobiałą koszulę oraz prosty, czarny płaszcz. Co ciekawe, George i Charlotte w Westminster Abbey pojawili się w strojach niemal bliźniaczo podobnych do kreacji rodziców.

9-latek miał na sobie spodnie w kant, białą koszulę i wzorzysty krawat, a jego płaszcz do złudzenia przypominał ten, należący do jego ojca. Księżniczka Charlotte na koncercie pojawiła się z kolei w eleganckim płaszczu brytyjskiej marki Trotters, za który zapłacić należy około 160 funtów, czyli nieco ponad 800 złotych. We wspomnianej stylizacji 7-latka prezentowała się niemal identycznie jak Kate Middleton.