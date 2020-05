Megan Fox i Brian Austin Green ROZSTALI SIĘ! "Zawsze będę ją kochał"

Megan Fox lata temu uchodziła za jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Dużo częściej niż o kolejnych rolach mówiło się natomiast o jej urodzie i rzekomych romansach z kolegami z planu. To pozwoliło jej maksymalnie wycisnąć swoje 5 minut w mediach.





Życie prywatne Megan Fox wzbudzało emocje praktycznie od zawsze. Mężem aktorki od 10 lat jest Brian Austin Green, który zyskał sympatię publiki głównie dzięki pamiętnej roli w Beverly Hills, 90210. Para rozchodziła się i wracała do siebie tak często, że nawet najwięksi fani obojga nie nadążali za wciąż zmieniającym się statusem ich związku. Ostatnio wyszło jednak na jaw, że w życiu Megan pojawił się najwyraźniej ktoś nowy.





Opublikowane przez paparazzi zdjęcia, na których Megan Fox doskonale bawi się w towarzystwie rapera Machine Gun Kelly'ego, stały się dla pary dość niezręcznym tematem. Mąż aktorki postanowił więc odnieść się do sprawy w prowadzonym przez siebie podcaście, gdzie oficjalnie potwierdził, że jego małżeństwo z Megan to już przeszłość. Jednocześnie zapewnił, że zależy mu na utrzymywaniu z nią dobrych relacji.





Zawsze będę ją kochał. Wiem, że ona też zawsze będzie mnie kochać i nadal będziemy rodziną. To, co razem stworzyliśmy, jest wyjątkowe. (...) Wciąż planujemy jeździć na rodzinne wakacje, żeby nie odbiło się to na dzieciach, ale to dość kiepskie uczucie, kiedy nagle coś się zmienia po tylu latach. (...) Chcę utrzymywać z Megan przyjacielskie relacje. Była moją najbliższą przyjaciółką przez 15 lat i nie chcę tego stracić - wyznał Green.





Co ciekawe, (były?) mąż aktorki odniósł się też do zdjęć, na których Megan tryska dobrym humorem w towarzystwie wspomnianego rapera. Brian przyznaje nawet, że poruszał już ten temat z małżonką.





Na ten moment to tylko przyjaźń... Nie chcę, żeby ludzie traktowali ich jak złoczyńców czy stawiali mnie teraz w roli ofiary - stwierdził.





Żałujecie, że ich małżeństwo nie przetrwało?