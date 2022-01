Meghan i Harry chcą się wyprowadzić z willi za 11 milionów funtów: "NIE BYLI NIĄ ZACHWYCENI"

... 21 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

Źle to rozegrali... młodszy syn Królowej Małgorzaty z Danii, przeprowadził się do Francji z żona która jest Francuską, razem z dziećmi. Książę jest sekretarzem obrony w Ambasadzie Duńskiej, a jego żona - księżniczka zajmuje się promocją kraju i kultury Danii we Francji. Każde z nich zatrzymało tytuły, wszyscy są zadowoleni. Żyją z dala od atencji mediów, mają namiastkę normalnego życia dla dzieci a z rodziną są w zgodzie.