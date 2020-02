Meghan Markle i książę Harry rozważają kupno willi za 36 MILIONÓW DOLARÓW

Choć Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się zrezygnować z pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej, aby uzyskać "niezależność finansową" i odpocząć od mediów, wszystko wskazuje na to, że realizacja tych marzeń może być trudniejsza niż zakładali na początku.

Od momentu ogłoszenia "Megxitu" książęca para jest na celowniku dziennikarzy z całego świata, którzy z maniakalnym uporem starają się poznać szczegóły kolejnych planów rodziców Archiego . Niedawno wyszło na jaw, dlaczego Meghan i Harry jako kierunek wyprowadzki obrali Kolumbię Brytyjską. Chodzi o prawo do prywatności.

" Z czysto samolubnego punktu widzenia, to zniszczy nam życie . Okolica stanie się punktem do zwiedzania i nie będzie już nigdy tak samo. Pewnie będzie za dużo zamieszania" - mówi jeden z mieszkańców okolicy, Richard Roy.

Na szczęście nie wszyscy są negatywnie nastawieni do nowych sąsiadów:

"Uważam, że to wspaniałe. Meghan i Harry to dobrzy ludzie, którzy chcą uciec od wszystkiego "królewskiego", więc myślę, że to świetnie" - komentuje Trina Littlejohns.