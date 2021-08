Meghan Markle i księżna Kate POGODZIŁY SIĘ! "Są w STAŁYM KONTAKCIE"

Nie od dziś wiadomo, że relacje księżnej Kate z Meghan Markle nigdy nie należały do najlepszych. Choć podczas oficjalnych wydarzeń panie posyłały sobie miłe uśmiechy, to jednak w mediach tylko huczało od doniesień na temat ich kolejnych kłótni.

Napięcie na linii Meghan - Kate stale przybierało na sile. Czarę goryczy przelał słynny wywiad Sussexów u Oprah Winfrey. Przypomnijmy, że to wówczas żona eksksięcia Harry'ego wróciła pamięcią do głośnej kłótni, do której doszło przed ich ślubem. Jak donosiły media, Meghan przez spór dotyczący sukienek dla druhen miała doprowadzić Kate do płaczu. Ku zaskoczeniu, Markle podczas telewizyjnego wywiadu wyznała, że było odwrotnie i to ona poczuła się urażona zachowaniem Kate...