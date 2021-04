Meghan Markle obawiała się, że PRZYĆMI śmierć księcia Filipa? "NIE CHCIAŁA BYĆ W CENTRUM UWAGI"

kjvc 25 min. temu zgłoś do moderacji 28 3 Odpowiedz

90% artykułów dotyczących śmierci Filipa skupia się tak naprawdę na Meghan i Harrym. Umarł człowiek, a co jest najważniejsze i jakie mamy przede wszystkim artykuły? Jakie oświadczenie wydali H&M? Czy Harry przyleci na pogrzeb? Harry przyleciał do UK. Czy Meghan przyleci na pogrzeb? Meghan nie przyleci na pogrzeb. Dlaczego Meghan nie przyleci na pogrzeb? Co powiedziała Meghan? Co powiedział Harry? Jak przyjmie ich rodzina królewska? W co Harry ubierze się na pogrzeb dziadka? Tak... gdyby Meghan przyleciała do UK wszyscy pisaliby o tym, że przyleciała, bo na pewno chciała zwrócić na siebie uwagę, że źle się ubrała, że niewłaściwie stanęła, że za brzuch się trzyma, że się uśmiechnęła (na pogrzebie! Wstydu nie ma!). Więc nie - to nie jest jej przeświadczenie o tym, że jest pępkiem świata, ale bardzo słuszne przeczucie. I nie tylko byłoby pisanie tylko o niej, ale oczywiście pisanie źle, bo czegokolwiek ona nie zrobi, jest źle.