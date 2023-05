Meghan Markle też miała pojawić się na Gali MET. Dlaczego nie dotarła?

Gala MET 2023 już za nami. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu największe gwiazdy amerykańskiego show biznesu tłumnie zjawiły się w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, by jak co roku zaprezentować odpowiednio wymyślne kreacje. W tym roku motywem przewodnim imprezy była twórczość Karla Lagerfelda, Anna Wintour i jej goście swoimi strojami złożyli więc hołd zmarłemu w 2019 roku niemieckiemu projektantowi. Na czerwonym dywanie nie brakowało więc kreacji Chanel, białych kołnierzyków i pereł. Jared Leto i Doja Cat poszli zaś o krok dalej i przebrali się za ukochaną kotkę Lagerfelda, Choupette.