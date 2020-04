Meghan Markle udzieli PIERWSZEGO WYWIADU od czasu "Megxitu"!

sama prawda 24 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Ja wam powiem co bedzie. Na pewno mniej lub bardziej dyplomatycznie wtraci jak to okropnie bylo w tej krolewskiej rodzinie, jaki rasizm, jak to na nia sie uwzieli. Dowod na to ze nikt jej nie dyskryminowal jest oczywisty - przeciez zgodzili sie na slub. Ktos pewnie powie ze protestowali- tak, protestowali i 'po prostu Harry' na sile ja wzial do rodziny bo mu glowe suszyla aktoreczka odgrywajac scenki dramatu. Ale protestowali ze wzgledu na to ze spodziewali sie ze to tak sie skonczy, zobaczyli jaki ona ma charakter! I sie nie pomylili. Zobaczycie jaki rozwod bedzie i powrod 'po prostu Harrego' do ojczyzny i tytulu His Royal Highness. I zobaczycie ze czarni w UK beda w tej sprawie sie wypowiadac jaki to niby rasizm, biedna Meghan itd itp. Paradoksalnie - oni wlasnie tacy sa - jakby co to wyciagnac karte ze rasism, tak ich dyskryminuja. Nie chodzi wcale o to ze jest prymitywana, nie umie sie zachowac, nie okazuje szacunku krolowej, ze pieniadze podatnikow na ten slub wydala, ze niw jest pracowita - nie wykonuje obowiazkow krolewskich tylko by po uroczystych galach latala. A pojechac do szkoly podstawowej na angielska wies jej sie nie chce bo pada deszcz. Dzicz w palacu. Ciesze sie ze jej tam nie ma juz i anglicy sie ciesza tylko glosno tego nie mowia bo poprawnosc polityczna im nie pozwala. Dobrze ze my jeszcze nie mamy ust zakneblowanych polityczna poprawnoscia - gonic dzicz! Won!