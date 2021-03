Meghan Markle WYCHWALA królową Elżbietę: "Przykryła mi kolana kocem. Przypomina mi moją babcię"

Loka 15 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

Nikogo nie oceniam, bo trudno jest być obiektywnym, gdy nie zna się bliższych relacji. Pokuszę się jednak o.kilka dygresji.Oszczędzanie jednego członka rodziny zawsze wychodzi na dobre, bo jeśli wszyscy źli, to już daje do myślenia, że z osobą oskarzającą jest coś nie tak .Kate wydaje mi sie być zimną osobą, taką ma powierzchowność. Sprzeczka o suknię druchen nie powinna byc, bo to nie jej ślub. Wsparcie w chorobie miłe i atencyjne o ile jest szczere a nie wymuszone...bo wypada. Uważam jednak, że w gniazdo rodzinne ( w dodatku takiej rodziny) nie powinno sie wrzucać kamieni. Z drugiej strony jeśli to prawda co mówi, mogła przeżyć horror i załamanie. Może jest bardzo wrażliwa i chciała z siebie to wyrzucić, oczyścić się. Pokazać światu, że życie w takich kręgach nie jest sielanką i nie jest to tylko jej wina, że podjęli taką decyzję. Nie oceniamy, bo każda ocena będzie subiektywna daleka od obiektywizmu.