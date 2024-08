Meghan Markle WYPROWADZIŁA się od Harry'ego? Niepokojące wieści zza oceanu

kapciuszek 26 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Nie wiem czy to już, ale prędzej czy później to się stanie, oni są zbyt różni, a życie to nie bajka Dineya. A Harrego to cały czas nie wie czy mi szkoda czy ma na co zasłużył. Przykro się na niego patrzy, ale z drugiej strony w to brnie.