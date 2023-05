Meghan Markle zwolniła opiekunkę Archiego o drugiej w nocy. Co było powodem?

Zobacz także: Meghan Markle zawsze stawiała na swoim. Jej zachowanie było nie do przyjęcia

Meghan i Harry nagle zwolnili opiekunkę Archiego

Niedługo po narodzinach syna królewskiej pary - Archiego, media zaczęły się rozpisywać o nagłym zwolnieniu opiekunki do dziecka. Podobno decyzję tę podjęła Meghan, która była bardzo stanowcza. Pracownica musiała o drugiej w nocy opuścić pałac królewski. W książce "Finding Freedom" możemy przeczytać o kulisach tego zajścia:

Postanowili zatrudnić opiekunkę nocną, która wstawałaby do Archiego w nocy i tym samym by ich odciążyła. Niestety, ich wspólna przygoda nie trwała długo. (...) Byli zmuszeni do zakończenia współpracy. Podziękowali jej o drugiej w nocy, a powodem miał być brak odpowiedzialności i profesjonalizmu.