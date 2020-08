Anna Kalczyńska komentuje decyzję Kingi Rusin: "Niech to będzie więc MOJE POŻEGNANIE". Fani: "To pani TEŻ ODCHODZI?"

Pomimo Edward Miszczak pożegnał wieloletnią współpracowniczkę w wielu ciepłych słowach i zapewnił, że chciałby jeszcze kiedyś kontynuować współpracę, to w mediach społecznościowych nie poświęcono jej zbyt wiele uwagi. Na oficjalnym koncie instagramowym śniadaniówki pojawiło się zaledwie jedno zdanie ...

Nieco więcej słów napisała w tej sprawie Anna Kalczyńska - koleżanka Kingi, z którą dzieliły TVN-owską kanapę. Dziennikarka postanowiła zaakcentować odejście Rusin, ale - niezbyt umiejętnie posługując się językiem polskim - udało jej się opisać sprawę tak, by wszyscy fani pomyśleli, że to ona żegna się ze stacją .

Ludzie przychodzą i odchodzą. Nie ma nawet jak powiedzieć "do widzenia"... Niech to będzie więc moje pożegnanie i podziękowanie - oznajmiła celebrytka. Dziś Kinga Rusin, niedawno Piotr Kraśko, jeszcze wcześniej Marcin Meller i Magda Mołek. A to zdjęcie jeszcze nie tak dawno robiliśmy w "Dzień Dobry TVN" po powrocie z wakacji. Kinga przyniosła ciasto (bezglutenowe oczywiście), śmialiśmy się i cieszyliśmy na nowy sezon.