Melania Trump ma starszą siostrę. Ines Knauss od 20 lat unika medialnego rozgłosu i zniknęła z sieci. Co o niej wiadomo?

Droga Melanii Trump do Białego Domu była pełna wyzwań. Pierwsza dama USA rozpoczęła karierę jako modelka w Słowenii. Odkryta w wieku 16 lat przez fotografa Stane Jerko szybko zyskała popularność, podpisując kontrakt z agencją modelek w Mediolanie. Pierwszy przełom nastąpił, gdy wyjechała do Paryża, gdzie poznała się z kluczowymi postaciami świata mody i pracowała z renomowanymi fotografami. Jednak to przeprowadzka do Nowego Jorku w 1996 roku była kluczowym etapem jej kariery. Tam zyskała możliwość rozwoju zawodowego, a dwa lata później poznała Donalda Trumpa, co rozpoczęło nowy rozdział w jej życiu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Sara James opowiedziała o kulisach występu na londyńskim dworcu

Melania Trump ma starszą siostrę. Łączy je bliska więź

W związku z powrotem do Białego Domu Melania Trump niewątpliwie znów będzie na językach całego świata - podobnie jak jej bliscy. Nie wszyscy wiedzą, że ukochana Donalda Trumpa ma starszą siostrę. Ines Knauss jest osobą, o której niewiele wiadomo, mimo że odgrywa kluczową rolę w życiu pierwszej damy USA. Melania nazwała ją w autobiografii "przewodnim światłem i inspiracją".

Według ustaleń Daily Mail Ines i Melania są bardzo blisko związane. 59-latka była druhną na ślubie siostry z Donaldem Trumpem w 2005 r. i od tego czasu unika medialnego rozgłosu. Po śmierci matki Knauss stała się głównym wsparciem dla Melanii. Jest jej powierniczką i doradczynią, co potwierdzają osoby z bliskiego otoczenia byłej pierwszej damy. Ines jest również dumną ciocią Barrona, syna Melanii, i często spędza z nim czas.

Siostra Melanii Trump unika blasku fleszy

Ines Knauss od młodości wykazywała artystyczne zdolności, co potwierdza Melania w swojej autobiografii. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie i próbowała swoich sił w branży modowej. Obecnie chroni prywatność, co w rozmowie z Daily Mail potwierdziły osoby z jej otoczenia. Świadczy o tym również fakt, że nie w ostatnich latach nie pojawiała się na publicznych wydarzeniach takich jak chociażby prezydencka inauguracja szwagra. Wiadomo, że mieszka w Nowym Jorku, w apartamencie należącym do The Donald J Trump Revocable Trust, i często odwiedza Mar-a-Lago.

Tajemnicze profile internetowe, które mogą należeć do siostry Melanii Trump

Pomimo znikomej aktywności w życiu publicznym, zdaje się, że Knauss posiada kilka kont w mediach społecznościowych. Daily Mail próbował skontaktować się z przedstawicielami 59-latki, aby potwierdzić ich autentyczność, ale nie otrzymał odpowiedzi. Na facebookowym profilu, który może do niej należeć pojawiły się m.in. zdjęcia Ines i Melanii z dzieciństwa. Nie brakuje też fotek ukazujących siostrzeńca Knauss, Barrona.

Redakcja Daily Mail dotarła również do obserwowanego przez ukochaną Donalda Trumpa konta na platformie X, które prawdopodobnie należy do jej siostry. Na profilu można znaleźć kilka osobliwych wpisów. Jeden z nich dotyczy Barrona Trumpa, którego Ines miała opisać jako "postać, która poprowadzi nową Atlantydę do Złotego Wieku". W innym tweecie właścicielka profilu miała pisać o "istotach pozaziemskich i ziemskich", które "igrały z czasem". Na tym samym profilu została udostępniona również rzekoma korespondencja mailowa z 2009 roku, w której Melania prosi siostrę o pomoc w wypełnieniu kwestionariusza ze szkoły podstawowej Barrona.