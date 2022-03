Melinda Gates o rozwodzie z Billem: "Nie podobało mi się, że spotykał się z Jeffreyem Epsteinem"

Pobudka 📣📣�... 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

🇺🇦🇺🇦Ludzie otworzcie oczy ! To co sie dzieje na Ukrainie to tez jest sciema, otworzcie umysly blagam Was ! Ameryka i cala jej elita za tym siedzi .. Ameryka ma umowe z Ukraina i ma tam 11 Biochemicznych labolatoriow ktore powstaly ( zbieg okolicznosci? ) kilka lat przed pandemia.( ktore defakto sponsoruje Izrael !!) . nikt nie ma do nich wstepu . To wlasnie je Putin mial na mysli mowiac ze maja misje do wykonania i tak tez robia , juz zlikwidowali 8 z tych Biolabs co sie nie podoba Elicie!! W 3 rosyjskie wojsko znalazlo pelno schowanych zaginionych dzieci z Rosji, Ukrainy , Polski itd !! Tam sie odbywa ogromny handel dziecmi dla elit . Dlaczego niby swiat sie tak nagle przejmuje Ukraina? Dlaczego NIKT nie pisze ze w tym samym czasie Izrael bombarbuje Syrie???! Bo CALE media ( telewizja, radio,gazety) naleza do Iz raela i sa kontrolowane przez nich ! ( 🐩tez !!) Z Putina robia potwora i manipuluja ludzmi aby ich klamstwa zakryc haosem !!