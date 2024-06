Menadżer Sławy Przybylskiej uderza w Andrzeja Piasecznego: "Zarozumiały i wyrachowany". Piasek już mu odpowiedział

Menadżer Sławy Przybylskiej krytykuje Andrzeja Piasecznego

Nie ma kultury w sobie. Jest to człowiek zarozumiały, wyrachowany i pozbawiony moralności estetycznej. Jego zachowanie było naprawdę skandaliczne i nie takie, jakie przystoi artyście. Nie atakuję Andrzeja, tylko podkreślam, że zachował się bardzo niekulturalnie, ponieważ podszedł do mnie i do Janusza [Tylmana przyp. red.], przywitał się z Januszem, ze mną i po prostu powiedział bardzo wulgarnie, że on musi gdzieś tam wracać - powiedział podczas transmisji na żywo.