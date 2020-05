Menedżer Kasi Kowalskiej o TŁUMACH pod sceną w Ciechanowie: "Nic dziwnego, że koncert POPULARNEGO artysty wyciągnął ludzi z domów"

W ostatnim czasie o Kasi Kowalskiej najgłośniej mówiło się w kontekście nagłej hospitalizacji jej córki. Pod koniec marca wokalistka ogłosiła, że przebywającą w Wielkiej Brytanii Olę przewieziono do jednej z tamtejszych placówek medycznych, gdzie została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Obecnie córka Kowalskiej powoli dochodzi do siebie i najgorszy etap choroby ma już ponoć za sobą.

Ponoć na występie Kowalskiej zgromadziło się ok. 100-150 osób. Obecnie sprawą zajmują się policja i prokuratura. Służby mają wyjaśnić, czy podczas wydarzenia doszło do narażenia zdrowia lub życia mieszkańców.

Ten koncert został nieco przeformatowany w stosunku do swojej pierwotnej formuły, to miały być zwyczajowe dni miasta. Nasz koncert był krótszy, publiczność była uprzedzona o konieczności zastosowania środków bezpieczeństwa. Jednocześnie była to szansa na pokazanie innym włodarzom miast, że da się coś takiego zorganizować, że nie trzeba skazywać całego biznesu rozrywkowego na całkowity upadek - twierdzi menedżer gwiazdy, Maciej Durczak.

Nie boję się ostracyzmu środowiskowego, bo nie znam artysty ani menadżera, który by odmówił. Dostaliśmy mnóstwo maili i telefonów od ludzi z branży, z gratulacjami, że udało nam się to sfinalizować. To była 4. impreza tego typu w tym mieście, inne przebiegały bezproblemowo, ale dopiero przy tej zrobiła się burza, bo zeszło się trochę więcej osób, niż przewidywano. Ludzie byli uprzedzani i w komunikatach poprzedzających imprezę i tuż przed nią, już na miejscu, że nie mogą się gromadzić, ale to nic dziwnego, że koncert popularnego artysty wyciągnął ludzi z domów - twierdzi Maciej Durczak.