Miała na weselu 78 gości. W kopertach dostała zaledwie 6 tysięcy złotych. "Kpina i nieśmieszny żart" vs. "Każdy daje, ile może"

Dla wielu wesele to najdroższa uroczystość w życiu. Orkiestra, kwiaty, suknia ślubna, garnitur, sala - to naprawdę ogromny wydatek. Natalia spędziła mnóstwo czasu na przygotowaniach do swojego ślubu. Choć nie planowała wielkiego przyjęcia, to nie ograniczała się w wydatkach. Miała nadzieję, że koszty wesela zwrócą się jej dzięki kopertom od gości. Tak się jednak nie stało...