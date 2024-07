Michael Douglas nie widzi dalej Joe Bidena na fotelu prezydenckim. "Trudno jest mi go sobie wyobrazić..."

5 listopada Amerykanie udadzą się do lokali wyborczych, by po raz 60. wyłonić prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba być politycznym ekspertem, by stwierdzić, że zdecydowanie największe szanse spośród 6 kandydatów mają urzędujący Joe Biden oraz jego poprzednik, Donald Trump. W mediach pojawia się coraz więcej głosów sugerujących wyłonienie innego przedstawiciela Demokratów.