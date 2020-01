Michał Malitowski bawi się z żoną na miesiącu miodowym w Australii. Szampan, uniesienia i tańce na łódce... (ZDJĘCIA)

Gość 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

A potem cichusieński rozwód,z dala od tabloidów,którym teraz tak ochoczo sprzedaje się najintymniejsze kawałki życia a powodem- jak zawsze- będa różnice charakterów nie do pogodzenia. Do tego lawina wzajemnych zapewnienień o łączącym ich szacunku przez wzgląd na przeżyte wspólnie chwile, podziękowania oraz łzawe zobowiązania o utrzymywaniu przyjacielskich kontaktów ze względu na dobro dziecka. Nie zapominajmy o prośbie o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie (taaaaak, najpierw żyj z lajków i sprzedawaj każdą chwilę do mediów a potem płacz bl prywatności nie masz)oraz o tym,że będzie to ich jedyny komentarz w tej sprawie, przekazany ustami agenta. I tak do następnego razu i kolejnego rozwodu. I jeszcze jeden,i jeszcze raaaz... To celebryckie bagienko już się nudne robi.