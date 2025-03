Michał Milowicz został OJCEM! Świeżo upieczeni rodzice pokazali zdjęcie dziecka i zdradzili jego imię

Ten moment, kiedy się dowiedziałem... no ja przykląkłem z wrażenia. Zacząłem po prostu płakać, bo chłopaki nie płaczą, ale do pewnego momentu. Czekałem na to pół życia. Daj Boże, że następne pół przede mną jeszcze jako już dojrzałego ojca, który jest świadom już wielu rzeczy. I będę potrafił oddać to, co we mnie najlepsze i to, co przez lata starałem się nabywać moim bagażem doświadczeń w jak najskrupulatniejszy i jak najwartościowszy sposób - mówił.